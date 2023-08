Doctor Vikatan: சமீபகாலமாகப் பிரபலமாகிவரும் முடவாட்டுக்கால் சூப்... சைவமா, ஆரோக்கியத்துக்கு உதவுமா?

Published: 17 Aug 2023 9 AM Updated: 17 Aug 2023 9 AM

கிழங்கை சாக்குத் துணியில் சிறிது மணல் வைத்து மூடி வைத்தால் ஆறு மாதம் வரை கூட பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்கின்றனர் மலைவாசிகள். கொல்லிமலைப் பகுதியிலும், ஏற்காடு மலைப்பகுதியிலும் முடவன் ஆட்டுக்கால் சூப் அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

News முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு