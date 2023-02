Doctor Vikatan: காலையில் தூங்கி எழுந்ததும் கண்களிலும் உதடுகளிலும் காணப்படும் வீக்கம்; காரணம் என்ன?

Published: 21 Feb 2023 9 AM Updated: 21 Feb 2023 9 AM

காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும்போது கண்களும் உதடுகளும் வீங்கியிருப்பது என்பது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயமில்லை. இப்படி பாதிக்கப்படுகிற நபரின் வயதும், அவருக்கு ஏற்கெனவே ஏதேனும் நோய்கள் இருக்கின்றனவா என்ற விவரமும் தெரிய வேண்டும்.

