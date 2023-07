Doctor Vikatan: இரவில் மட்டும் படுத்தும் பல்வலி... என்னவாக இருக்கும்?

Published: 26 Jul 2023 9 AM Updated: 26 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

இரவில் மட்டும் பல்லில் வலியை உணர்வது 'பெரிடாண்ட்டிடிஸ்' (periodontitis) எனப்படும் பிரச்னையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். அதாவது அவரது ஈறு பலவீனமாக இருக்கலாம் அல்லது ஈறுகளுக்கு அடியில் உள்ள எலும்பு தேய்மானம் அடைந்திருநதாலும் வலி இருக்கலாம்.

News பல் வலி