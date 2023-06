Published: 22 Jun 2023 8 AM Updated: 22 Jun 2023 8 AM

ஸ்பிரிட் அருந்திவிட்டால் மரணம் நிகழுமா? மருத்துவ விளக்கம்!

மதுபானங்களில் ஆல்கஹால் விழுக்காடு 5-10% மட்டுமே. அதனால் தான் அவற்றை அருந்தும்போது, உடனடி பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுவதில்லை. ஸ்பிரிட்டை பொறுத்தவரை அதில் 80 -90 சதவிகிதம் ஆல்கஹால் உள்ளது.

