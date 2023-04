Published: 04 Apr 2023 7 AM Updated: 04 Apr 2023 7 AM இந்த 5 விஷயம் பண்ணாலே Pigmentation வராது! - Dr Santhosh Jacob Explains | Dark Neck Treatment பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video Dr Santhosh Jacob explains the major causes for skin pigmentation and the remedies for it. He also talks about anemia in women and how to increase hemoglobin level.