Published: 13 Feb 2023 6 PM Updated: 13 Feb 2023 6 PM இந்த வயசுலதான் Vitiligo அதிகமா வரும்; அத Cure பண்ண முடியுமா? - Dr Swetha Rahul Explains | Doubts பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video Dr Swetha rahul answers the common questions asked by her patients about vitiligo. she tells the causes, cure for vitiligo.