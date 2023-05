Published: 15 May 2023 6 AM Updated: 15 May 2023 6 AM

``என் ஆரோக்கியத்துக்கு அஸ்திவாரம் போட்ட ஆந்திரா!’’ - 95 வயதிலும் அசத்தும் டாக்டர் ஹெச்.வி. ஹண்டே