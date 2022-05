Published: 12 May 2022 7 PM Updated: 12 May 2022 7 PM

How to: டோஃபு (சோயா பனீர்) செய்வது எப்படி? I How to make Tofu at home?

பாலில் இருந்து பெறப்படும் பனீர் போன்றே, சோயா பீனில் இருந்து பெறப்படும் டோஃபுவும் (Tofu) புரதச்சத்து நிறைந்தது. தாவரத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் இந்த டோஃபுவுக்கு வெஜிடேரியன்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லாமல், அனைவரிடமும் பெரும் வரவேற்பு உள்ளது.

Published: 12 May 2022 7 PM Updated: 12 May 2022 7 PM

health Paneer