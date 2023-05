Published: 16 May 2023 6 PM Updated: 16 May 2023 6 PM

மாசு, புகையால் அழுக்கடையும் நுரையீரல்; சுத்திகரிக்க உதவும் உணவுகள்!

பூண்டு மூலிகைப் பொக்கிஷம். உடலில் இயற்கையாக எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும். உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும். கெட்ட கொழுப்பைக் கரைத்து, ஆரோக்கியமாக வைக்கும். உணவில் அவ்வப்போது சிறிது பூண்டைச் சேர்த்துவர, நுரையீரல் புற்றுநோய் வராமல் தவிர்க்க முடியும்.