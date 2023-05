Published: 31 May 2023 6 PM Updated: 31 May 2023 6 PM Pregnancy-க்கு அப்புறம் 90% Women இத பண்ண மாட்றாங்க! - Dr Sandhya Explains | Loose Vagina Tightening பிரியங்கா.ப ஆர்.வைதேகி

Here in this Video Dr Sandhya Vasan - Sr Consultant In Obstetrics & Gynaecology talks about vagina tightening procedures for women. she also talks about the reasons for loose vagina, using menstrual cups, vaginal bleaching and much more.