`விவேக் மரணத்திற்கு தடுப்பூசி காரணமல்ல; இதுவே காரணம்!' - அரசின் இறுதி ஆய்வறிக்கை

மேலும் அவருடைய மரணம் `C' பிரிவில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தற்செயல் நிகழ்வு அல்லது ஏற்கெனவே வேறு ஏதாவது உடல்நலக் காரணங்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது விஷயங்களுக்கு வெளிப்பட்டதால் ஏற்பட்ட விளைவு (conditions caused by exposure to something) ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

விவேக் மரணத்தைத் தொடர்ந்து அவருடைய எக்மோ, ஈசிஜி ரிப்போர்ட் உள்ளிட்ட மருத்துவ அறிக்கைகள் மத்திய மற்றும் மாநில AEFI குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஆதாரங்களை ஆய்வுசெய்த பின்னர் இரு குழுக்களும் ஒரே முடிவுக்கு வந்துள்ளன.