தடுப்பூசிகளால் பக்கவிளைவுகள் ஏற்படக் காரணம் என்ன? #Covid-19

எனினும் தடுப்பு மருந்துகள் வழங்கப்பட்ட பின் ஒருவருக்கு நேரும் ஒவ்வாமை `தடுப்பூசிக்குப் பின் ஏற்படும் ஒவ்வாமை நிகழ்வு' AEFI - Adverse Event Following Immunisation என்று சொல்லப்படும். இவை சாதாரண (Minor or mild), தீவிர (severe), அதி தீவிர (serious) பக்கவிளைவுகள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.