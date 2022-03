Published: 15 Mar 2022 7 AM Updated: 15 Mar 2022 7 AM முதல் Delivery சிசேரியன்; அடுத்தது Normal Delivery ஆகுமா? I Doctor எனக்கு ஒரு Doubt!- Part 2 | Q & A வெ.அன்பரசி +

In this video, Clinical Consultant Dietitian Sreemathy & Gynecologist Karthika clearing their doubts about early puberty, PMS, PMS Diet, etc., Let us know if you have any more questions below!