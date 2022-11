Published: 08 Nov 2022 5 PM Updated: 08 Nov 2022 5 PM BP Normal-லா இருக்குனு அலட்சியமா விடாதீங்க! How to Control Blood pressure?- Dietitian Shiny Explains பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video dietitian shiny gives 10 tips on how to control blood pressure. she tells about the diet plan and food restrictions to control blood pressure.