Published: 21 Dec 2022 7 PM Updated: 21 Dec 2022 7 PM Fever-க்கு Tablet போட்டதே இல்ல; மிளகு ரசம் தான்! - Dr Sharmika Reveals | Diet & Weightloss Tips பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video Siddha Dr.Sharmika tells the best food for weightloss. She also tells about the foods to include and exclude in our diet. She says that she stopped using tablets for headache too.