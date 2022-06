Published: 02 Jun 2022 1 PM Updated: 02 Jun 2022 1 PM உடலுறவுக்கு பின் Copper 'T' பயன்படுத்தினா Pregnancy-ஐ Avoid பண்ணலாமா? - Dr Jeyarani Kamaraj Explains ஆ.சாந்தி கணேஷ் பிரியங்கா.ப

Here in this video Dr Jeyarani Kamaraj from Aakash Fertility Centre talks about the Emergency Contraception in detail. She tells about the types of contraceptive methods, when to use them, the side effects, risks involved etc.