Doctor Vikatan: டிப்ரெஷனுக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் மனநல மாத்திரைகளை நிறுத்தினால் பிரச்னை வருமா?

பதில் சொல்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த, மனநல மருத்துவர் சுபா சார்லஸ்.

``டிப்ரெஷன், தூக்கமின்மை போன்ற மனநல பிரச்னைகளுக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகளை நிறுத்திவிட வேண்டாம், `Take this medication regularly to get most benefit from it' என்ற அறிவிப்புடன் விற்கிறார்கள். கூடவே 'Keep taking this medication even if you feel well' என்றும் சொல்கிறார்கள். இதனால் ஒரு பிரச்னைக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகளை வருடங்கள் கடந்தும் தொடர்வது பலருக்கும் பழக்கமாகவே மாறிவிடுகிறது.

ஒரு பிரச்னைக்காக, குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மருத்துவர்கள் மருந்துகளைப் பரிந்துரைக்கிறார்கள். அந்த மருந்துகளைத் தயாரிக்கும் சில நிறுவனங்கள் தங்கள் இணையதளங்களில் மேற்குறிப்பிட்டபடி தகவல்களை வெளியிடுவதால், மக்கள் ஒருகட்டத்தில் குழம்பிப் போகிறார்கள்.