புத்தம் புது காலை : மிஸ்வாக் மர குச்சிகளை 'சொர்க்கத்தின் கிளைகள்' என ஏன் இஸ்லாம் கொண்டாடுகிறது?

அனைத்திற்கும் மேலாக, இந்த குச்சிகள் அவற்றின் உவர்ப்பினாலும், தாவரச்சத்துகளாலும் உமிழ்நீர் சுரப்பியைத் தூண்டி, பசியையும், செரிமானத்தையும் அதிகரித்து, ஆரோக்கியத்தையும் கூட்டுகிறது என்று கூறும் இயற்கை மருத்துவ அறிவியல், மிஸ்வாக் குச்சிகள் மட்டுமன்றி, அதன் வேர்கள், இலைகள், மரப்பட்டை, பூக்கள் என அனைத்துமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தவை என்கிறது.



இந்தக் காரணங்களால் தான், ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே எகிப்திய பாபிலோனிய, கிரேக்க நாகரிகங்களில் மட்டும் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த மிஸ்வாக் குச்சிகளை, 1986-ம் ஆண்டு முதல் பல் சுகாதாரத்திற்கென்று சிறப்புப் பரிந்துரை செய்து, உலகெங்கும் இதன் பெருமையை பரவச் செய்துள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு.



எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த மிஸ்வாக் குச்சிகள், இவ்வளவு நன்மைகளை உடலுக்குத் தருவதுடன், மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சியைத் தருகின்றன என்பதால்தானோ என்னவோ மிஸ்வாக்கை 'சொர்க்கத்தின் கிளைகள்' என்று கொண்டாடுகிறது இஸ்லாம். அதிலும், "Siwak purifies the mouth and mind... It pleases the Allah... Let Peace be upon Him" என்று நபிகள் நாயகம் முன்மொழிய, ஐக்கிய அரபி நாடுகள், எகிப்து, இந்தியா, பாகிஸ்தான், மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்களின் முக்கியமான, மதிப்புமிக்க தொழுகைப் பொருளாகவும் கருதப்படுகிறது மிஸ்வாக்.