Published: Just Now Updated: Just Now

உயிர்பிழைக்க 10% மட்டுமே வாய்ப்பு... ஆபத்தான கட்டத்திலிருந்து மீண்ட முதியவர்! - சென்னையில் ஆச்சர்யம்

``உலகின் மிகச் சிறிய இதய பம்ப் என அறியப்படுகிற 'இம்பெல்லா' சாதனம், இதய கீழறைகளிலிருந்து உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு ரத்தத்தை உந்தித்தரும் பணியைச் செய்யும். இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இதய செயலிழப்பு தடுக்கப்பட்டு, பாதிப்பிலிருந்து நோயாளியால் மீள முடிந்தது."

News இதயம்