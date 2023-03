Published: 09 Mar 2023 9 AM Updated: 09 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

புறா எச்சத்தால் நிமோனியா அதிகரிப்பு... பறவைகளுக்கு உணவளித்தால் அபராதம் என எச்சரிக்கை!

பொதுவாகப் பார்த்தால், புறாக்களின் செயல்பாடுகள் நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதது போல் தோன்றினாலும், உண்மையில் அவை மனிதர்களுக்கு பல நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. அவற்றின் உடலில் இருந்து உதிரும் இறகுகள் மூலம், மனிதர்களுக்கு தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.

