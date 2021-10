இந்திய கோவேக்சினுக்கு மறுப்பு, சீனத் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி... அநீதி இழைக்கிறதா உலக சுகாதார நிறுவனம்?

ஒரு தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம் தருவது என்பது நான்கு கட்ட நெறிமுறை. தடுப்பூசியைத் தயாரிக்கும் நிறுவனம் இதற்காக அனுப்பும் கடிதத்தை உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) முதலில் ஏற்கும். அதன்பின் மருந்து நிறுவனத்தினரும் WHO அதிகாரிகளும் சந்திப்பார்கள். அங்கீகாரம் கோரும் கடிதமானது என்னென்ன ஆவணங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என WHO அதிகாரிகள் விவரிப்பார்கள். மூன்றாவது கட்டத்தில், மருந்து நிறுவனம் அனுப்பும் ஆவணங்களை பரிசீலனைக்காக WHO ஏற்கும். நான்காவது கட்டத்தில், WHO தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு அவற்றைப் பரிசீலிக்கும்.