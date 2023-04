Published: Just Now Updated: Just Now

புகைப்பழக்கம் அளவுக்கு ஆபத்து காரணியா நீரிழப்பு? - ஆய்வில் அதிர்ச்சித் தகவல்

பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை 53% குறைக்க, தினமும் குறைந்தது ஐந்து டம்ளர் தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம் என ஆய்வு மூலம் தெரிய்வந்துள்ளது. இது, பக்கவாதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நோயாளியின் உடல் நலனையும் மேம்படுத்தும்.

