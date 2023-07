Published: 11 Jul 2023 11 AM Updated: 11 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சூயிங்கம் மெல்வது தலைவலியை ஏற்படுத்துமா? மருத்துவ விளக்கம்!

பொதுவாக ஒரு சூயிங்கத்தை 2 முதல் 2 ½ மணி நேரம் வரை மெல்லலாம். ஒருவேளை தவறுதலாக அதை விழுங்கிவிட்டால் கூட, ஒன்று அல்லது இரண்டு நாள்களில், மலம் வழியாக அது வெளியே வந்துவிடும்.

News சூயிங்கம்