Published: 16 Apr 2023 11 AM Updated: 16 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தற்போது பரவி வரும் கோவிட் தொற்று வேரியன்ட் வீரியமானதா? - மருத்துவர் விளக்கம்

``கோவிட் தொற்றால் ஆங்காங்கே ஒன்றிரண்டு மரணங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவை பெரும்பாலும்‌ வேறு ஏதேனும் இணை‌நோயுடன் இருப்பவர்களுக்கு நேர்கின்றன. எனவே, வயதானவர்கள், வேறு ஏதேனும் நோய்பாதிப்பு இருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.’’

