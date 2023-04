Published: 18 Apr 2023 11 AM Updated: 18 Apr 2023 11 AM

தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பூசிகளுக்குப் பற்றாக்குறை... காரணம் விளக்கும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர்!

`தடுப்பூசிகள் தற்போது போதியளவு கையிருப்பில் இல்லை என்பது உண்மை தான். தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதுமே தற்போது இந்தநிலை தான் உள்ளது. நம் நாட்டைப் பொறுத்த வரை தடுப்பூசிகள் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இலவசமாகவே வழங்கப்பட்டது.

