Published: 03 Mar 2023 7 AM Updated: 03 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

இளமை, கேச வளர்ச்சி, உடல் பலம், தாம்பத்யம்... மிடுக்காய் மிளிரவைக்கும் கடுக்காய்!

மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருந்தாலே மனிதனின் அத்தனை செயல்பாடுகளும் சரியாக இருக்கும். தாம்பத்யக் குறைபாடு இல்லாமல் இருந்தாலே, தம்பதியின் வாழ்வு சிறப்பாக இருக்கும். இந்த அற்புதமான பணிகளை மிகச் சிறப்பாகச் செய்யக்கூடியது கடுக்காய்!

