இந்தியாவில் 55% சிசுக்களுக்கு மட்டுமே தாய்ப்பால் கிடைக்கிறது; செய்ய வேண்டியது..?#BreastFeedingWeek

உலக நாடுகளில் குரோஷியா (Croatia) தாய்ப்பால் ஊட்டலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் தற்போது 55% சதவிகித சிசுக்களுக்கு மட்டுமே தாய்ப்பால் ஊட்டப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.