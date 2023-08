Published: Just Now Updated: Just Now

SIDS: சிசுவுக்கு ஏற்படும் திடீர் மரணம், தாய்ப்பால் தவிர்க்கச் செய்யும்! | #BreastFeedingWeek

கிருமிகளால் நோய்த்தொற்று ஏற்படுவதையும், வேறு உணவு சார்ந்து நோய் ஏற்படுவதையும் தாய்ப்பால் தடுக்கிறது. தாய்ப்பால் புகட்டப்பட்டு வளர்க்கப்படும் சிசுக்களுக்கு காய்ச்சல், சளி போன்றவையும் குறைவாகவே ஏற்படும்.