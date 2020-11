குறைப்பிரசவம் ஒரு குறையில்லை... வழிகாட்டும் மருத்துவம்! WorldPrematurityDay

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் சார்பில் 2008- ம் வருடம் முதல் ஒவோர் ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 17-ம் தேதி குறைமாத குழந்தைகள் விழிப்புணர்வு நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

இந்த வருடம் இந்நாளின் கருப்பொருள் - Together for babies born too soon – Caring for the future

குறைமாத குழந்தைகள் பற்றியும் அவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்னைகள், அவற்றுக்கான மருத்துவங்கள் பற்றியும் பார்ப்போம்.