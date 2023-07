Doctor Vikatan: பிறந்த குழந்தைக்கும் மஞ்சள் காமாலை பாதிப்பது ஏன்... எப்போது சரியாகும்?

Published: 14 Jul 2023 9 AM Updated: 14 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

நிறை மாதத்தில் பிறக்கும் 60 சதவிகிதக் குழந்தைகளுக்கும், குறைமாதத்தில் பிறக்கும் 80 சதவிகிதக் குழந்தைகளுக்கும் இதற்கான அறிகுறிகள் தென்படலாம்.