அழகின் பிம்பத்தை மாற்றும் டௌன் சிண்ட்ரோம் பார்பி பொம்மை... குவியும் பாராட்டுகள்!

``அழகாக இருக்கும் இந்த பொம்மை தான் வேண்டும் எனக் குழந்தைகளும் கேட்பதுண்டு. இன்னும் பார்பியை போல மாற வேண்டும் எனச் சிகிச்சை செய்து கொண்ட பெண்களும் இருக்கின்றனர்"

health டவுன் சிண்ட்ரோம் பார்பி பொம்மை ( pixabay and shop.mattel.com )

