Published: Just Now Updated: Just Now

அரிய மரபுநோய் பாதித்த சிறுவனுக்கு உதவி; ரூ.11.6 கோடி அனுப்பிய பெயர் வெளியிட விரும்பாத நபர்!

தனது பெயர் உள்ளிட்ட விவரங்களை வெளியிட வேண்டாம் என்ற கோரிக்கையுடன், வெளிநாட்டில் இருந்து ஒருவர் 1.4 மில்லியன் டாலர் தொகையை நிர்வாணின் சிகிச்சைக்காக அனுப்பியுள்ளார். இது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 11.6 கோடி ரூபாய். பெரும் தொகை ஒரே தவணையாகக் கிடைத்துள்ளது.