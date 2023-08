Published: 06 Aug 2023 9 AM Updated: 06 Aug 2023 9 AM

குழந்தைகளுக்கு முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும், ஏன்?| #BreastFeedingWeek

குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்குத் தேவையான, முக்கிய புரதமான லாக்டால்புமின் (lactalbumin) தாய்ப்பாலில் உள்ளது. இது மாட்டுப்பால் போன்ற பிற மாற்றுப் பொருள்களில் இருக்காது. அவற்றில் உள்ள உப்புச்சத்துகள், ஸ்டார்ச் போன்றவை குழந்தைகளின் இளம் சிறுநீரகத்துக்கு பாரமே.