பச்சிளங்குழந்தைகளை பாதிக்கும் ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு | பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 28

Published: 05 Jul 2023 8 AM Updated: 05 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

இயல்பாக, குழந்தை பிறந்தவுடன், இந்த உடலியல் மாற்றங்களால், குழந்தை பிறந்த முதல் 1-2 மணிநேரத்தில், ரத்தத்தில் உள்ள குளுகோஸ் அளவு குறையத் தொடங்கும். சில சமயம் குளுகோஸ் அளவு 30 mg/dL-ஆக கூட குறையலாம்.