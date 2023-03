பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பசும்பால் கொடுப்பது ஆபத்தானதா? | பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 14

Published: 29 Mar 2023 11 AM Updated: 29 Mar 2023 11 AM

பசும்பாலில் காணப்படும் பீட்டா - லேக்டோகுளோபுலின் (Beta- Lactoglobulin) என்னும் புரதம் தான், 76% பசும்பால் ஒவ்வாமை ஏற்படக் காரணமாகும். இந்த பீட்டா-லேக்டோகுளோபுலின் புரதம் தாய்ப்பாலில் காணப்படுவதில்லை.

