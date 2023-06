தாழ்வெப்பநிலையில் இருந்து பச்சிளம் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் முறைகள்|பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு–25

Published: 14 Jun 2023 7 AM Updated: 14 Jun 2023 7 AM

நாம் எவ்வளவு உடை உடுத்துகிறோமோ, அதைவிட கூடுதலாக மேலும் ஒரு உடை பச்சிளங்குழந்தைக்கு உடுத்த வேண்டுமென்பதை பொதுவிதியாக பின்பற்றுங்கள். தாயும் சேயும் எப்போதும் ஒன்றாக ஒரு அறையில் இருத்தல் வேண்டும்; முடிந்த அளவு ஒரே படுக்கையில் இருப்பது சிறந்தது.