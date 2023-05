Published: 05 May 2023 2 PM Updated: 05 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆதரவில்லா குழந்தைகளுக்காக `குழந்தை பெட்டிகள்': இலங்கை அரசின் வித்தியாச முன்னெடுப்பு

கடந்த 6 வருடங்களில் பல காரணங்களுக்காக 80-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டுள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

health newborn ( pixabay )

