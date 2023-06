Published: Just Now Updated: Just Now

3 வயது குழந்தையின் நாக்கில் பிரச்னை... ஆணுறுப்பில் அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவமனை: உரிமம் ரத்து!

மருத்துவமனையின் அனைத்து ஆவணங்களும் கஸ்டடியில் எடுக்கப்பட்டதோடு, மருத்துவமனையின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

health 3 வயது குழந்தை! (சித்தரிப்பு படம்) ( Pixabay )