18 மாதக் குழந்தைக்கு வெட்டுக்கிளியே உணவு... தாய் சொன்ன `திடுக்' தகவல்

அந்தத் தாய், சிறுகச் சிறுக 18 மாத குழந்தையின் உணவில் பூச்சிகளையும், வெட்டுக்கிளைகளையும் (crickets ) சேர்த்துள்ளார். இது மிகவும் விலை மலிவாகவும், புரதம் நிறைந்த உணவாகவும் இருக்கிறது என்கிறார் அவர்.

