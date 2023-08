Published: Just Now Updated: Just Now

அதிநவீன ரோபோடிக் சிமுலேஷன் மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு வந்த மதுரை அப்போலோ மருத்துவமனை!

ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக, அதிநவீன ரோபோடிக் சிமுலேஷன் மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தை மதுரை அப்போலோ மருத்துவமனை இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.

