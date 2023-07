Published: Just Now Updated: Just Now

`காபி, டீ குடிக்கும் பழக்கம் எனக்கு இல்லை' - மார்க் ஸுக்கர்பெர்க் பகிர்ந்த தகவல்; என்ன காரணம்?

காபியை குறைவான அளவு எடுத்துக் கொள்ளும்போது பிரச்னை இல்லை. அதுவே ஒரு நாளைக்கு 1,000 மி.கி. எடுத்துக் கொள்ளும்போது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

News மார்க் ஸுக்கர்பெர்க்