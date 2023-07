Published: 20 Jul 2023 9 AM Updated: 20 Jul 2023 9 AM

தஞ்சாவூர்: அரசு மருத்துவமனையில் பத்து மாத பெண் குழந்தை பலி; உறவினர்கள் போராட்டம் - நடந்தது என்ன?!

``தடுப்பூசி போடுவதற்கு முன்பு குழந்தை சிரித்தபடி நன்றாக இருந்துள்ளது. ஊசி போட்ட உடனே குழந்தைக்கு உடல் நிலை முடியாமல் போய் விட்டது. இரண்டு இடங்களில் அடுத்தடுத்து நான்கு ஊசிகள் போட்டுள்ளனர்” - உறவினர்கள்