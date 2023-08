Published: 11 Aug 2023 10 AM Updated: 11 Aug 2023 10 AM

புற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்தும் நானோ துகள்கள்... காப்புரிமை பெற்ற பாரதியார் பல்கலை பேராசிரியர்கள்!

``செங்காந்தள் மலர் அல்லது கண்வலி கிழங்கு என்றழைக்கப்படும் தாவரத்தில் வேதியியல் பொருள் அதிகமாக உள்ளது. இது புற்றுநோய் செல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் வல்லமை கொண்டது. 2018-ம் ஆண்டில் இருந்து இதற்கான ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.’’