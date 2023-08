Published: 18 Aug 2023 9 AM Updated: 18 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

SMA Medicine: சீனா, பாகிஸ்தானை விட 15 மடங்கு விலை - இந்தியர்களை வஞ்சிக்கிறதா Roche மருந்து நிறுவனம்?

இந்தக் கோரிக்கையில் எல்லா நியாயங்களும் உள்ளன. சீனாவுக்கு குறைந்த விலையில் ஒரு மருந்தைத் தருகிறபோது, அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் விலையை இந்தியர்களுக்கு நிர்ணயிக்கக்கூடாது அல்லவா?

health Roche Pharma