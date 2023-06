Published: 04 Jun 2023 8 AM Updated: 04 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

மூளை ஆரோக்கியம்; பின்பற்ற வேண்டிய பழக்கங்களும் உணவுமுறைகளும்!

மனஅழுத்தத்தின்போத, சுரக்கும் கார்ட்டிசால் (cortisol) என்ற ஹார்மோன் மூளையைப் பாதிக்கிறது. இதனால் ஞாபகசக்தி குறையும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். மனஅழுத்தம் குறைக்கும் விஷயங்களில் நேரத்தைச் செலவழிப்பது நல்லது.