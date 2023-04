Doctor Vikatan: ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமானால் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுவதேன்?

Published: 03 Apr 2023 9 AM Updated: 03 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஸ்ட்ரெஸ் என்பது ஒட்டுமொத்த உடலையும் பாதிக்கக்கூடியது. அதன் தீவிரத்தை பலரும் உணர்வதே இல்லை. உடல்ரீதியாக ஒருவர் ஃபிட்டாக இருக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியமோ, அதே அளவு உணர்வுரீதியாகவும் ஒருவர் ஃபிட்டாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.