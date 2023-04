Published: Just Now Updated: Just Now

`மன அழுத்தம் அதிகமானால் அறிவாற்றல் பாதிக்கப்படும்’ - புதிய ஆய்வில் தகவல்

முந்தைய ஆராய்ச்சிகளில் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு கவலை, மனச்சோர்வு, தலைவலி, இதய நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், தூக்கப் பிரச்னைகள் மற்றும் மனநலப் பிரச்னைகள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது. தற்போது அதனுடன் அறிவாற்றல் பாதிப்பு பிரச்னையும் இணைந்துள்ளது.

health மன அழுத்தம்