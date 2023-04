Published: 22 Apr 2023 7 AM Updated: 22 Apr 2023 7 AM

`பசியால் மட்டுமல்ல... தனிமையாலும் ஆற்றல் குறையும்’ - எச்சரிக்கிறது புதிய ஆய்வு

``பசி, தனிமை இரண்டுமே குறைந்த ஆற்றலையும், அதிக சோர்வையும் ஏற்படுத்தியது. உணவு இல்லாமல் இருப்பது ஆற்றலை இழக்கச் செய்வது போல சமூகத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதும்கூட ஆற்றலை இழக்கச் செய்யும் என்பது ஆச்சர்யமாக உள்ளது" - ஆராய்ச்சியாளர்கள்

