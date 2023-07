Published: 08 Jul 2023 10 AM Updated: 08 Jul 2023 10 AM

`எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலும் திருப்தி இல்லை’ - இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் பாதிப்பா? - நிபுணர் விளக்கம்

’’ `இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம்’ எனும் உளவியல் பிரச்னையில் இருக்கும் ஒருவர், தன்னைத் தானே சுய விமர்சனம் செய்து கொள்வார். அவர் எவ்வளவு பெரிய சாதனையாளராக இருந்தாலும், இந்த உலகமே அவரை கொண்டாடினாலும், மனநிறைவு இல்லாமையை வெளிப்படுத்துவார்.’’