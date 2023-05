Published: 09 May 2023 4 PM Updated: 09 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

மொபைல் பேட்டரி சார்ஜ் குறைந்தால் கவலையடையும் இந்தியர்கள்... ஆய்வில் சுவாரஸ்யம்!

சமூக ஊடகங்களில் இருந்து துண்டிக்கப்படுத்தல், பொழுதுபோக்கைத் தவறவிடுதல், தொலைந்து போவதற்கான பயம் இவையே மொபைலில் பேட்டரி குறைந்துபோனால் கவலை ஏற்படுதற்குக் காரணம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.